کمکهای مردم خراسان جنوبی به بازسازی عتبات عالیات در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس ستاد عتبات عالیات استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: مردم استان در نیمه نخست امسال ۱۲ میلیارد تومان باری بازسازی عتبات عالیات اهدا کردند.
جوینده گفت: این کمکها به صورت نقدی در سطح استان جمع آوری شده است.
وی افزود: در این مدت شهرستانهای طبس، قاینات و بیرجند دارای بیشترین کمکهای مردمی بوده است.
وی گفت: در این مدت ۲۱۵ کارگر از خراسان جنوبی نیز برای بازسازی عتبات عالیات به نجف، سامران، کربلا و کاظمین اعزام شدند.