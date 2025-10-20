\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0644\u06cc\u062c \u0641\u0627\u0631\u0633\u060c \u0633\u0627\u0639\u062a \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u0648 \u062e\u0631\u0648\u062c\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u06f6\u06f5\u06f5 \u0628\u0646\u062f\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u062d \u0627\u0633\u062a:\n\n\n\n