کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز مه صبحگاهی در سواحل و جزایر و پاره‌ای از نقاط شرقی استان، سبب کاهش موقتی دید افقی نیز خواهد شد.

مه صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی در سواحل و جزایر خلیج فارس

مه صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی در سواحل و جزایر خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: صبح امروز جوی آرام و ساعات بعدازظهر و اوایل شب، ناپایداری جوی در ارتفاعات استان مورد انتظار است.

او افزود: بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شرقی و شمالی و پاره‌ای نقاط مستعد رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است و در محدوده شهرستان‌های بشاگرد، رودان و حاجی آباد تقویت نقطه‌ای بارش‌ها وسیلابی شدن مسیل‌ها نیز پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود و در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دوراز انتظار نیست.

او افزود: دریا صبح آرام و بعدازظهر و اوایل شب با وزش باد‌های جنوب غربی در خلیج فارس وتنگه هرمز متلاطم خواهد شد و توصیه می‌شود تردد شناور‌ها بویژه سبک، صیادی وتفریحی با احتیاط انجام شود.

سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی امروز وفردا، دما تغییر چندانی نخواهد داشت و روز‌های پایانی هفته، افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه پیش بینی می‌شود.