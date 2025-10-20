پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز مه صبحگاهی در سواحل و جزایر و پارهای از نقاط شرقی استان، سبب کاهش موقتی دید افقی نیز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: صبح امروز جوی آرام و ساعات بعدازظهر و اوایل شب، ناپایداری جوی در ارتفاعات استان مورد انتظار است.
او افزود: بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شرقی و شمالی و پارهای نقاط مستعد رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای مورد انتظار است و در محدوده شهرستانهای بشاگرد، رودان و حاجی آباد تقویت نقطهای بارشها وسیلابی شدن مسیلها نیز پیش بینی میشود.
سی سی پور گفت: توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود و در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دوراز انتظار نیست.
او افزود: دریا صبح آرام و بعدازظهر و اوایل شب با وزش بادهای جنوب غربی در خلیج فارس وتنگه هرمز متلاطم خواهد شد و توصیه میشود تردد شناورها بویژه سبک، صیادی وتفریحی با احتیاط انجام شود.
سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی امروز وفردا، دما تغییر چندانی نخواهد داشت و روزهای پایانی هفته، افزایش ۱ تا ۲ درجهای دمای بیشینه پیش بینی میشود.