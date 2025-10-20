وی افزود: این مانور برای سنجش آمادگی تیم‌های آوار، سیلاب و جاده‌ای، کمک‌های اولیه و همچنین تیم اسکان اضطراری صورت گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به نحوه اجرای مانور، بیان کرد: این مانور به صورت ساعت صفر و بدون هماهنگی قبلی برگزار شد. مانور بسیار خوبی بود و امدادگرانمان توانستند توان عملیاتی خود را به ظهور رسانده و ثابت کنند که همیشه آماده انجام وظیفه هستند.

درگاهی خاطرنشان کرد: خواستیم وسیله‌ای باشد که هم خودمان تمرین کرده باشیم و هم به هم استانی‌های عزیزمان اطمینان قلب دهیم که فرزندان شما آماده هر نوع کمک‌رسانی به شما در هر شرایطی هستند.