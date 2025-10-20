رئیس ستاد انتخابات گیلان گفت: انتخابات شورا‌های اسلامی در ۵۶ شهر و ۲ هزار و ۱۷۲ روستای گیلان، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ علی باقری دیشب در گفتگوی ویژه خبر ۲۰ گیلان با بیان اینکه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر در ۵۶ شهر گیلان ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود گفت: انتخابات شورا‌های اسلامی روستا طبق قانون در روستا‌هایی با ۲۰ خانوار و حداقل ۱۰۰ نفر جمعیت برگزار شود که با توجه به آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ در گیلان ۲ هزار و ۱۷۲ روستا بالای ۱۰۰ نفر جمعیت داریم.

رییس ستاد انتخابات گیلان گفت: بر همین اساس جمعیت روستا‌ها براساس آمار جمعیتی وزارت بهداشت و تأیید وزارت کشور برگزار می‌شود و ممکن است با توجه به تغییرات جمعیتی نسبت به سال ۱۳۹۵، تعداد روستا‌های واجد شرایط افزایش یابد.

علی باقری با اشاره به ترکیب اعضای شورا‌ها تصریح کرد: در مجموع، ۶ هزار و ۹۸۶ عضو اصلی و چهار هزار و ۶۱۳ عضو علی‌البدل در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان گیلان برگزیده خواهند شد که این آمار در صورت تغییر تعداد روستا‌ها قابل بازنگری است.

تعیین زمان نان نویسی داوطلبان

گفت: بر اساس تقویم انتخاباتی مصوب وزارت کشور، ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه و شورا‌های اسلامی روستا از ۲۴ تا ۳۰ بهمن‌ماه انجام می‌شود و تمامی مراحل برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیکی برگزار خواهد شد.

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در بندرانزلی

رئیس ستاد انتخابات گیلان با اشاره به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی گفت: این انتخابات در سه استان و پنج شهرستان برگزار می‌شود که در گیلان، بندرانزلی میزبان آن است.

وی با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی انتخابات میان‌دوره‌ای هنوز از سوی وزارت کشور ابلاغ نشده، اظهار کرد: پیش‌ثبت‌نام داوطلبان از ۲۰ دی‌ماه و ثبت‌نام نهایی از ۲۹ بهمن‌ماه آغاز خواهد شد.

زمان استعفا برای داوطلبان شورا‌ها

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنانش درباره زمان استعفای داوطلبان از سمت هایشان گفت: براساس ماده ۴۱ قانون انتخابات، افرادی که در دستگاه‌های اجرایی مسئولیت دارند، باید در زمان قانونی از سمت خود کناره‌گیری کنند.

وی ادامه داد: مهلت استعفا برای داوطلبان شورای اسلامی شهر تا پایان ۲۷ مهر و برای داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا از ۲۴ تا ۳۰ آبان‌ماه تعیین شده است.

برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیکی

باقری با اشاره به برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیکی گفت: تجربه برگزاری انتخابات الکترونیکی در گیلان وجود دارد و از نظر زیرساختی هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت هیئت‌های اجرایی در شهرستان‌ها با فرمانداران و در بخش‌ها با بخشداران است و فرمانداران از ۲۸ آذر تا ۲ دی‌ماه و بخشداران از اول تا پنجم بهمن فرصت دارند تا هیأت‌های اجرایی را تشکیل دهند.

زمان نام نویسی داوطلبان شورا‌های اسلامی

رئیس ستاد انتخابات گیلان گفت: ثبت‌نام داوطلبان شورای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه و نام نویسی داوطلبان شورای اسلامی روستا از ۲۴ تا ۳۰ بهمن‌ماه انجام خواهد شد.

وی افزود: پس از پایان ثبت‌نام، اسامی داوطلبان برای استعلام به مراجع پنج‌گانه شامل ثبت‌احوال، دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی ارسال می‌شود و بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی صورت خواهد گرفت.

ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها در گیلان

علی باقری با اشاره به ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها در گیلان گفت: براساس قانون، نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است و مهدی فلاح نماینده رشت و خمام به‌عنوان رئیس هیئت نظارت استان، ولی داداشی نماینده آستارا و محمد علیجانی نماینده رودسر نیز به‌عنوان اعضای هیئت نظارت گیلان معرفی شده‌اند.

وی بیان کرد: این افراد موظفند در هر شهرستان پنج نفر و در هر بخش سه نفر را به‌عنوان اعضای هیئت نظارت انتخاب و معرفی کنند تا در فرآیند‌های اجرایی انتخابات مستقر شوند.