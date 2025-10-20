به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛جلسه هماهنگی ادارات شهرستان شاهین‌دژ برای اجرای پروژه خط تغذیه ۱۰ اینچ از ایستگاه گاز شاهین‌دژ به سمت ایستگاه صفاخانه برگزار شد.

صفروند، رئیس اداره گاز شاهین‌دژ، همراه با منوچهر قاسمی، رئیس اجرایی طرح‌های شرکت گاز استان، با اصغری، فرماندار شهرستان شاهین‌دژ دیدار کردند تا هماهنگی لازم میان ادارات خدمات‌رسان جهت اجرای خط تغذیه ۱۰ اینچ فراهم شود.

قاسمی در این جلسه اظهار کرد: پروژه خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار حدود ۱۳ کیلومتر طول دارد و با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

وی افزود: این اقدام در راستای افزایش امنیت و پدافند غیرعامل خطوط گاز صورت می‌گیرد.

رئیس اجرای طرح‌های شرکت گاز استان همچنین از فعالیت پنج پروژه گازرسانی در سطح شهرستان و روستا‌ها خبر داد و گفت: حفرات خالی در شاهین‌دژ و روستا‌های زینالو، قزلقیه و قره‌اوغلان در حال انجام است.