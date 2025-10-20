تیم تهران در مسابقات شطرنج دختران المپیاد استعداد‌های برتر کشور که به میزبانی شیراز برگزار شد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این رقابت‌ها به مدت چهار روز در شهر شیراز برگزار شد و در پایان تیم تهران با هفت برد، یک تساوی و بدون شکست عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیم آذربایجان شرقی با پنج برد، یک تساوی و یک شکست در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم مازندران با چهار برد، دو تساوی و یک شکست عنوان سوم را از آن خود کرد.

۱۲۵ بازیکن از ۲۷ استان کشور در پنج رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال در قالب هفت دور مسابقه با یکدیگر رقابت کردند.

تیم‌های همدان، مرکزی، البرز، فارس، گیلان، اصفهان و خراسان رضوی نیز به ترتیب مقام‌های چهارم تا دهم را به‌دست آوردند.

در بخش انفرادی، نتایج زیر به ثبت رسید:

در رده سنی ۱۶ سال، آرمیتا مجیدی از آذربایجان غربی مقام اول، مهسا علوی از زنجان مقام دوم و ماهیا گودینی از کرمانشاه مقام سوم را کسب کردند.

در رده سنی ۱۵ سال، صبا سوداچی از تهران اول شد، اسرا عبدالعلی‌زاده از آذربایجان شرقی دوم شد و آیشان خلیل‌زاده از آذربایجان غربی سوم شد.

در رده سنی ۱۴ سال، ترانه تقی‌زاده اندرابی از البرز مقام اول، دنیز باراتپور از همدان مقام دوم و پرنیا فتوحی از اصفهان مقام سوم را به‌دست آوردند.

در رده سنی ۱۳ سال، دیانا نجفی از مازندران اول شد، ارغوان نبی‌زاده از گیلان دوم شد و بیتا کرمی کوشکی از فارس سوم شد.

در رده سنی ۱۲ سال، ستوده بختیاری از تهران مقام اول، نیلوفر کاظمی از فارس مقام دوم و مونا مظفری‌پور از یزد مقام سوم را کسب کردند.