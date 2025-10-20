پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از طرح در حال احداث هتل گردشگری در تهران بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحیامیری در جریان این بازدید، ضمن بررسی دقیق بخشهای مختلف هتل در حال ساخت، در گفتوگویی نزدیک با سرمایهگذار و مدیران طرح، از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و مراحل اجرایی این مجموعه آگاه شد.
وی با قدردانی از تلاش سرمایهگذاران بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای گردشگری کشور، بر حمایت همهجانبه دولت از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران حوزه گردشگری تاکید کرد و افزود: پیشرفت طرح هایی از این دست، گامی مهم در مسیر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای جایگاه گردشگری ایران بهشمار میرود.
این هتل با ظرفیت ۲۵۰ اتاق و سوئیت، دارای ۶ طبقه زیرزمین، ۷ طبقه اقامتی و ۶ طبقه رستوران و تالار است و پس از بهرهبرداری، زمینه اشتغال مستقیم ۱۲۳ نفر را فراهم خواهد کرد.