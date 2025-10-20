پیکر پدر شهیدان محمدعلی و مهدی نادرالاصلی در تشییع و خاکسپاری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پیکر حاج احمد نادرالاصلی پدر شهیدان محمدعلی و مهدی نادرالاصلی پس از تشییع در مسجد لنبان در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.

این پدر شهید درسن ۹۲سالگی به علت عارضه‌ی مغزی درگذشت.

فرزند شهیدش مهدی نادرالاصلی از شهدای غواص و خط شکن مفقودالاثر عملیات کربلای ۴ در منطقه‌ام الرصاص بود که پیکر مطهرش پس از چندسال دوری به وطن و به خانواده اش بازگردانده شد و محمدعلی نادرالاصلی نیز در منطقه غرب به مقام رفیع شهادت رسید.