استفاده از ظرفیت طبیعی و خدادادی لرستان فرصتی ویژه برای تولید و اشتغال در استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل کارخانه خرمان گفت:مزرعه ۱۷ هکتاری کشت گیاهان دارویی در خرم آباد مواد لازم را برای کارخانه، دانش بنیان تولید داروهای گیاهی خرمان فراهم می کند.

فریبرز سلیمان نژاد افزود:این کارخانه واقع در شهرک صنعتی شماره یک خرم آباد است که سالانه، ماده اولیه حدود صد تن گیاه دارویی را استحصال و در یک فرایند علمی و آزمایشگاهی وارد چرخه تولید دارو می کند.

وی با اشاره به اینکه خرمان یکی از حدود ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان کشور است که توانسته با استفاده از ظرفیتی بومی محصولاتی جهانی تولید کند خاطرنشان کرد:این شرکت یکی از ۶ واحد فعال تولید داروهای گیاهی و صادرات محور لرستان است که با تولیدات خود در کشورهای هدف جای پا باز کرده است.