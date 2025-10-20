تکمیل مرحله اول جاده طبیعت به توسکستان تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرماندار گرگان گفت : محور طبیعت تا طبیعت که محله اوزینه گرگان را به جاده توسکستان متصل می‌کند در مرحله اول سه راهی اوزینه تا جاده روستای نصرآباد تا باغ گلبن به طول ۱۷۰۰ متر است .

علی نصیبی افزود : در ۵۵۰ متر اول تا موازی جرجان۲۸ با دو ونیم میلیارد تومان اعتبارات شهرستانی و پانزده میلیارد تومان اعتبارت راهداری اقدامات زیر سازی ، آسفالت و کانال‌های آب توسط شهرداری گرگان انجام می‌شود و باقی مانده مسیر تا محور نصرآباد تا باغ گلبن توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجرا می شود.

این طرح با هدف کاهش بار ترافیکی محور گرگان علی آباد اجرا می شود.

فرماندار و شهردار گرگان به همراه مسئولان راهداری و حمل و نقل جاده ای در بازدید ازطرح آسفالت جاده طبیعت به توسکستان بر تسریع در اجرای طرح تاکید کردند.