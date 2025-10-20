پخش زنده
زمین چمن یادآوران خرمشهر بعنوان پانصدمین زمین چمن مصنوعی احداث شده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، امروز (دوشنبه) در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در آیینی از بزرگترین چمن مصنوعی کشور در استان خوزستان به صورت برخط با ۱۰ استان کشور آیین بهره برداری شد.
این پانصدمین زمین چمن مصنوعی احداث شده توسط بنیاد مستضعفان در کشور است.
زمین چمن یادآوران خرمشهر بعنوان پانصدمین زمین چمن مصنوعی احداث شده توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، صبح امروز (دوشنبه) با حضور حسین دهقان رییس بنیاد و با حضور مقامات استانی در خرمشهر به بهرهبرداری رسید.
زمین چمن یادآوران خرمشهر با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان در زمینی به وسعت هشت هزار متر مربع احداث شده است.
همزمان با این مراسم، پنج زمین چمن مصنوعی دیگر در روستاهای شهرستانهای بهبهان (استان خوزستان)، قم (استان قم)، خنداب (استان مرکزی)، خواف (استان خراسان رضوی) و راور (استان کرمان) به صورت برخط افتتاح شد.
این اقدام بنیاد مستضعفان در سالهای اخیر در راستای پیشرفت، آبادانی و تقویت زیرساختهای ورزشی مناطق محروم صورت گرفته است.
حسین دهقان در آیین بهره برداری از چمن مصنوعی یادآوران خرمشهر گفت: کسانی که آزادی خرمشهر را رقم زدند و آن را به نماد مقاومت، اقتدار و پیروزی به عنوان یک سرمایه پایدار تبدیل کردند، سبب شدند امنیت کشور از گذشته تا امروز تضمین شود.
وی ادامه داد: شهدا، فرماندهان و رزمندگان و همه مردم این منطقه حق بزرگی بر گردن ما دارند؛ امیدواریم مسئولان کشور نیز قدردان و خدمتگزار این مردم باشند.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی افزود: یکی از بحثهای خیلی جدی و مهم در بنیاد، موضوع سلامت و ارتقا مهارتها به خصوص با تاکید بر زیست بوم منطقه است.
دهقان با تاکید بر اینکه خوزستان در طول زمان، سرزمین پرورش قهرمانان بزرگ وزنهبرداری، کشتی و فوتبال بوده است، افزود: استعدادهای درخشان بسیاری در این منطقه رشد کردهاند و باید برای پرورش و شکوفایی استعدادهای این استان سرمایهگذاری و برنامه ریزی کرد.
رییس بنیاد مستضعفان، با بیان اینکه ملت نسبت به پیشکسوتان خود احساس غرور دارند، خاطر نشان کرد: رسیدن و فتح قله، نیازمند زحمت، همت و اراده است؛ البته امکانات و زیرساختهای لازم هم نیاز است ولی مهمتر از آن، هدف و آرمانی است که افراد برای خود ترسیم میکنند.
دهقان با اشاره به افتتاح پانصدمین چمن مصنوعی احداث شده توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، یادآور شد: ما خود را در قبال این نیازهای مردم متعهد میدانیم و ساخت پانصدمین زمین چمن مصنوعی، پاسخ ما به نیازهای این مناطق است.
وی با تاکید بر اینکه بنیاد مستضعفان در همه مناطق محروم و هدف در پی حل مشکلات و تامین زیرساختهای لازم است، افزود: این نیاز و انتظار عمومی سرآغاز یک تحرک ورزشی است تا جوانان این مناطق در این میدان پرورش یافته و مهارتهای لازم را کسب کنند و بتوانند در سطح ملی و بینالملی برای کشور افتخار آفرین باشند.
در این مراسم، تمبر یادبودی ویژه این رویداد ملی نیز رونمایی شد که نمادی از اهمیت توسعه زیرساختهای ورزشی کشور به شمار میرود.