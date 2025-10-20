معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از تامین و تخصیص ۲ هزار تن میلگرد یارانه‌ای در یک ماه اخیر برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری‌های صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ابوالفضل مهدیار افزود: این میزان میلگرد به‌منظور کاهش قیمت تمام‌شده واحد‌های مسکونی و افزایش سرعت ساخت آنها با همکاری صندوق ملی مسکن، تامین شده است.

وی ادامه داد: این مقدار میلگرد برای ساخت یک‌هزار و ۷۸۰ واحد مسکونی به ۱۲ تعاونی فعال در نهضت ملی مسکن زاهدان تخصیص یافته و در حال تحویل است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: این اقدام نه تنها پشتیبانی موثری از سازندگان محسوب می‌شود بلکه نقش کلیدی در کنترل هزینه‌ها و شتاب‌دهی به روند ساخت و تحویل واحد‌های مسکونی دارد.

تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۳۴۳ پروانه ساختمانی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر زاهدان صادر شده که با پیشرفت ۷۷ درصدی زمینه اشتغال ۱۶ هزار و ۵۷۶ نفر را فراهم کرده است.