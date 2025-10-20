از ساعت ۲۳ امشب تا بامداد سه‌شنبه، آسمان ایران میزبان بارش شهابی جباری است که این؛ پدیده تماشایی با منشأ دنباله‌دار معروف «هالی» شهاب‌های سریع و درخشانی را در آسمان پاییزی به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دل شب‌های پاییزی، آسمان ایران صحنه درخشش یکی از زیباترین پدیده‌های نجومی است؛ بارش شهابی جباری که رد آن به دنباله‌دار تاریخی «هالی» بازمی‌گردد. این بارش از دهم مهر تا شانزدهم آبان فعال است و اوج آن امشب، بیست‌وهشتم مهر، از ساعت ۲۳ تا بامداد سه‌شنبه خواهد بود.

شهاب‌های جباری با سرعتی نزدیک به ۶۶ کیلومتر در ثانیه در جو زمین می‌سوزند و در ارتفاع ۶۵ تا ۱۲۵ کیلومتری خطوط نوری سفید، آبی یا سبزرنگی بر آسمان ترسیم می‌کنند.

علی ابراهیمی سراجی، عضو کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران، گفت: در اوج این پدیده می‌توان انتظار داشت حدود ۲۰ شهاب در هر ساعت مشاهده شود.

به گفته علی ابراهیمی سراجی، عضو کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران، دنباله‌دار‌ها منشاء تشکیل توده‌های شهابی هستند. این اجرام کوچک و یخ‌زده هنگام نزدیک شدن به خورشید، بر اثر گرما ذرات غبار و سنگ‌ریزه‌های خود را آزاد می‌کنند و ردی نورانی در فضا به جا می‌گذارند.

منشأ بارش شهابی جباری، دنباله‌دار معروف هالی است که هر ۷۶ سال یک‌بار به زمین نزدیک می‌شود و با عبورش، مسیر این بارش را تقویت می‌کند. سراجی می‌گوید: «از آنجا که دنباله‌دار هالی حدود ۳۶ سال دیگر دوباره به زمین نزدیک خواهد شد، در حال حاضر تعداد شهاب‌های قابل مشاهده از این بارش کمتر از معمول است.»

برای دیدن این شهاب‌ها باید از شهر‌ها فاصله گرفت و به آسمانی تاریک و بدون آلودگی نوری رفت. کانون بارش در صورت فلکی شکارچی (اوریون) قرار دارد که حدود ساعت ۱۰ شب در آسمان طلوع می‌کند.

اگرچه بارش جباری از نظر تعداد به پای برساوشی‌ها نمی‌رسد، اما درخشش سریع و رنگارنگ آن، شبی آرام و به‌یادماندنی برای علاقه‌مندان آسمان رقم خواهد زد.