به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن گفت: سطح باغات سیب درختی در این شهرستان هزار و ۷۲۰ هکتار است.

رحمانی با اشاره به اینکه میانگین عملکرد ۲۲ تن محصول در هکتار افزود: پیش بینی می‌شود حدود ۳۶ هزار تن سیب درختی برداشت شود.

به گفته وی: سطح زیر کشت باغات شهرستان بروجن حدود ۴ هزار و ۷۰۰ هکتار است و عمده محصولات باغی تولیدی این شهرستان سیب درختی است.

شهرستان بروجن در فاصله ۶۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.