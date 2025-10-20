به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد احمدی در رویداد ارزیابی بلوغ دیجیتالی صنایع و کسب و کار‌ها در برنامه هفتم پیشرفت افزود: موضوع تحول دیجیتال پیچیدگی‌های دارد که به رفتار صنایع برمی گردد و در این موضوع فرهنگ سازی هم بسیار اهمیت دارد.

وی گفت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با برگزاری این رویداد به دنبال توسعه تحول دیجیتال است و ما هم در شرکت ملی پست به اقتصاد دیجیتال توجه جدی داریم.

آقای احمدی افزود: سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور کمتر از شش درصد است و این سهم در بسیاری از کشور‌های حتی توسعه نیافته، دو سه برابر ماست و باید در این اقدام جهشی و جهادی عمل کنیم.

وی گفت: تحول دیجیتال در شرکت ملی پست به معنای هوشمند سازی در همه مراحل از قبول مرسوله تا توزیع و بازخورد مشتری است.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران افزود: در برنامه هفتم پیشرفت تاکیدات ویژه‌ای به تحول دیجیتال شده است و توسعه صنایع از نتایج تحقق تحول دیجیتال است.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: طرح جی نف با همان اطلاعات نشانی محور از دیگر موارد تحقق اقتصاد دیجیتال است که ما این طرح کلان را در شرکت پست با قوت ادامه می‌دهیم.

وی افزود: پیش نیاز و پیوست بسیاری از مدل‌ها توجه به عناصر فرهنگی آن صنعت است و شکست برخی کسب و کار‌ها در حوزه خدمات عمومی و تخصصی به سبب بی توجهی به الزامات فرهنگی است.