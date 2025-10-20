به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛چهارمین دوره مسابقات بولینگ اصحاب رسانه استان اصفهان با عنوان جام بشارت نصر در قالب دومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی جام شهدای اصحاب رسانه برگزار شد.

این مسابقات که به میزبانی مجموعه بولینگ صفه برگزار شد در دو بخش آقایان و بانوان با حضور ۱۰۰ شرکت کننده به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش به پایان رسید.

بخش بانوان این دوره از مسابقات مهری مصور از روزنامه اصفهان زیبا و کیمیا گلپیرا از خبرگزاری مهر عنوان قهرمانی را کسب کردند.

الهه کارپناه از روزنامه هفت صبح و زهرا ساعدی از پایگاه خبری ذره بین ورزش عنوان دوم و زهرا توکلی و پگاه ظاهری از روزنامه اصفهان زیبا عنوان سوم را به خود اختصاص دادند.

بخش آقایان علیرضا بهزادیان و محمد محمدی از خبرگزاری صدا و سیما عنوان قهرمانی را کسب کردند.

محمد عابدی و علی اسلامی از روزنامه اصفهان زیبا عنوان دوم و مهدی مصلحی از پایگاه خبری شهر مردم و محمدرضا خراط از پایگاه خبری ورزش ببین هم به مقام سوم این رقابت‌ها دست یافتند.

در بخش انفرادی این رقابت‌ها هم در بخش بانوان کیمیا گلپیرا از خبرگزاری مهر با ۲۲۵ امتیاز در بخش آقایان هم علیرضا بهزادیان از خبرگزاری صداوسیما با ۴۶۴ امتیاز بر سکوی قهرمانی این دوره از رقابت‌ها ایستادند.

در پایان مراسم اختتامیه این رقابت‌ها با حضور امیرحسین صمدانی رئیس هیات بولینگ و بیلیارد، محسن شکیب فر مسئول سازمان بسیج ورزشکاران، حمید صالحی مسئول گروه ور‌زش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و محسن رویگری رئیس اداره ورزش همگانی محلات شهرداری و دیگر مسئولان برگزار شد.