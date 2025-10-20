به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نویسنده در این اثر رویکردی نوین، عمیق و کاربردی به رشد معنوی و اخلاقی جوانان ارائه می‌دهد. در این رویکرد دین و تقوا فقط به منزله تکالیف مطرح نیستند، بلکه ابزار زنده برای ساختن هویتی آگاه، مقاوم و اخلاق‌محور معرفی می‌شوند.

این اثر به شکلی ساختار یافته با تکیه بر دعا‌های عرفانی، داستان‌های واقعی و نزدیک به زندگی روزمره جوانان، و فعالیت‌های عملی و کلاسی، به سؤالات بنیادین جوانی درباره معنا، هویت و تحول درونی پاسخ می‌دهد.

هر بخش از این کتاب به موضوعاتی مانند «گریه از سر عشق به خدا» و «جستجوی یقین» تا چالش‌های معاصر مانند کنترل خشم، صداقت، مسئولیت‌پذیری و مقاومت در برابر وسوسه، در قالب مهارت ضروری برای زندگی معنادار می‌پردازد.

این اثر همچنین راهکار‌های عملی برای مربیان، معلمان و مربیان اردو‌ها فراهم می‌کند تا بتوانند در محیط‌های آموزشی و تربیتی، جوانان را برای خودکاوی، خودسازی و تزکیه تربیت کنند.

کتاب «تحول و جوانی» با رویکردی داستان‌محور و تجربی، درصدد است تا با ارائه الگو‌های عملی، جوانان را در شناخت و درونی کردن ارزش‌های اخلاقی یاری کند و با هدف ایجاد تعامل و درک عمیق‌تر مفاهیم اخلاقی، می‌کوشد تا از طریق داستان‌سرایی، نمایشنامه‌نویسی و داستان‌های مرتبط با زندگی روزمره جوانان، ارزش‌های الهی و معنوی در ارتباط صحیح با خود و دیگران را به تصویر بکشد.

در این اثر سعی شده است تا با بررسی مسائل و چالش‌های روزمره جوانان، آنها را یاری کنیم تا درک عمیق‌تری از ارزش‌های اخلاقی و راهکار‌های عملی برای زندگی بهتر پیدا کنند.

کتاب «تحول و جوانی» در سه فصل تألیف شده است؛ پس از بیان هویت جوان در آینه ارزش‌ها و همچنین جوانی و جستجوی معنا در دنیای امروز در مقدمه این اثر، در فصل اول که با عنوان «تعالی و تکامل انسان و سبک زندگی کارساز» به رشته تحریر درآمده، به فراز‌هایی از نیایش در دعای کمیل در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌ها پرداخته شده و در این راستا به ۱۱ داستان اشاره و پیام داستان و فراز‌هایی از دعای مذکور مرتبط با داستان تبیین شده است.

«تحول و حیات حقیقی و معنوی» عنوان دومین فصل از اثر حاضر است که در این فصل ضمن اشاره به عوامل کلیدی موفقیت در تحول، آیاتی از قرآن و دعا در تحول و ارتباط پایدار و خودنگداری ذکر شده و در ادامه به ۱۲ راهکار در خصوص رسیدن به تحول و حیات حقیقی و معنوی تشریح و سپس گام‌های کلیدی برای تحول درونی، عنوان و راه‌حل‌هایی نیز تشریح شده است. همچنین، برای پایداری در مسیر تحول نیز نکات تکمیلی آورده شده و در پایان بر تحول از خود تأکید شده است.

نویسنده در سومین و آخرین فصل از این کتاب به «بازی‌های پرورشی در کلاس، مدرسه و اردوها؛ راهکار‌های آن» اشاره کرده که ابتدا سوژه‌های اجرایی در خصوص موضوع این فصل آمده و داستانی عملی و اجرایی برای آموزش اراده، کنترل نفس و خودسازی در مدرسه تبیین و نکات کلیدی در آموزش این ارزش‌ها و در اجرای این داستان‌ها مطرح شده است.

سپس، داستان‌های ارزشی مبتنی بر آموزه‌های دینی ذکر شده و در ادامه، راهکار‌های عملی برای تقویت اراده، خود نگهداری و خودسازی دانش‌آموزان و همچنین سوژه‌های اجرایی برای این راهکار‌ها ذکر شده و در پایان نیز، بر تبیین و توسعه راهکار‌های اجرایی در مدرسه برای تقویت اراده، خودیابی، خودنگهداری و خودسازی آورده شده است.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.