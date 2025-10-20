برخورد خودروی سواری پراید و وانت نیسان در جاده منوجان -نودژ، چهار کشته و دو مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مرکز هدایت و مدیریت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اعلام کرد: این تصادف در جاده منوجان -نودژ سه کیلومتر بعد از دوراهی سرراس ساعت ۶:٢٩ دقیقه صبح امروز دوشنبه رخ داد و۲ مصدوم حادثه با کمک اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان امام حسین (ع) منوجان منتقل شدند.

سرهنگ یارالهی، رئیس عملیات قرارگاه پلیس راه جنوب استان کرمان ، علت اصلی وقوع این سانحه راتجاوز به چپ راننده وانت نیسان اعلام کرد و، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به مقررات سبقت، از بروز حوادث تلخ جاده‌ای جلوگیری کنند.