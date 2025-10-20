به گزارش خبرگزاری‌های صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا شهرکی افزود: در پی تغییر استاندارد‌های سوخت وارداتی افغانستان و بروز مشکلاتی برای تانکر‌های حامل سوخت ایرانی، فعالیت بخشی از ناوگان سوخت‌رسان در خاک افغانستان متوقف شده بود که با پیگیری‌های مستمر، این مساله برطرف شد.

فرماندار هیرمند ادامه داد: با پیگیری‌های مکرر استاندار سیستان و بلوچستان، همکاری وزارت امور خارجه و رایزنی‌های مستمر با مقام‌های افغانستان از روند تخلیه سوخت این تانکر‌ها آغاز شد و در حال بازگشت به کشور هستند.

وی با بیان اینکه مرز میلک یکی از مسیر‌های اصلی صادرات سوخت و کالا به افغانستان است، گفت: هرگونه توقف در فعالیت این مرز بر روند تجارت و حمل‌ونقل منطقه‌ای تأثیر مستقیم دارد.

شهرکی اضافه کرد: با بازگشایی دوباره این مرز، روند مبادلات تجاری از سر گرفته شد و تانکر‌های خالی در حال ورود به کشور هستند تا در چرخه حمل و نقل داخلی و صادراتی قرار گیرند، همچنین صادرات سایر کالا‌ها از جمله سیمان، مواد غذایی و اقلام صنعتی نیز از سر گرفته شد.

فرماندار هیرمند گفت: هماهنگی لازم میان پایانه مرزی میلک، گمرک و مرزبانی برای تسهیل تردد ناوگان تجاری انجام شده است و تلاش می‌شود روند تخلیه سوخت و بازگشت تانکر‌ها با سرعت و نظم بیشتری صورت گیرد.