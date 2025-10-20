خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سردار «یحیی محمودزاده» فرمانده قرارگاه مسکن ستاد کل نیرو‌های مسلح در نشست بررسی احداث مسکن نیرو‌های مسلح استان ایلام با اشاره به برگزاری نشست این قرارگاه در حضور رئیس جمهور و تاکید دکتر پزشکیان مبنی بر تشکیل کارگروه مسکن نیرو‌های مسلح در استان‌ها اظهار داشت: تفاهم‌نامه ساخت ۷۰۰ هزار خانه برای نیرو‌های مسلح امضا شد که ساخت آنها آغاز شده است. به گزارش؛ سردار «یحیی محمودزاده» فرمانده قرارگاه مسکن ستاد کل نیرو‌های مسلح در نشست بررسی احداث مسکن نیرو‌های مسلح استان ایلام با اشاره به برگزاری نشست این قرارگاه در حضور رئیس جمهور و تاکید دکتر پزشکیان مبنی بر تشکیل کارگروه مسکن نیرو‌های مسلح در استان‌ها اظهار داشت: تفاهم‌نامه ساخت ۷۰۰ هزار خانه برای نیرو‌های مسلح امضا شد که ساخت آنها آغاز شده است.

وی افزود: ۵۰۰ هزار خانه از این تعداد واحد‌های مسکونی شخصی است و ۲۰۰ هزار واحد نیز به احداث خانه‌های سازمانی اختصاص دارد.

سردار محمودزاده اضافه کرد: ۵۴ هزار واحد از خانه‌های شخصی و ۱۴ هزار مسکن از منازل سازمانی نیرو‌های مسلح تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

فرمانده قرارگاه مسکن ستاد کل نیرو‌های مسلح یادآورشد: ۶۷ درصد از فرآیند اجرا شده مسکن در زمین‌های متعلق به ستاد و با آورده نیرو‌های مسلح انجام گرفته است.

سردار محمودزاده به وضعیت ایلام در این خصوص پرداخت و ادامه داد: یک هزار و ۹۰ نفر از نیرو‌های مسلح استان پس از پالایش اطلاعات در چارچوب مسکن ملی مشمول این موضوع هستند که از این تعداد یک طرح ۱۲۸ واحدی با پیشرفت ۸۸ درصد اکنون در حال ساخت است که پیش بینی می‌شود تا پایان امسال به اتمام برسد.

وی تصریح کرد: همچنین یک طرح ۳۲ واحدی با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد در ایلام در حال اجرا است و کار احداث طرح ۱۲۸ واحدی دیگر نیز به‌تازگی آغاز شده و در مرحله خاک‌برداری قرار دارد.

گفتنی است راهبرد ستاد نیز به گونه‌ای ترسیم شده که فرد واجد شرایط پیش از رسیدن به دوره خدمت ۱۵ ساله بتواند در خانه شخصی خویش سکونت داشته باشد تا بار و کسری خانه‌های سازمانی نیز کاهش یابد.