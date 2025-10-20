نانوایی متخلف در اصفهان، به علت سوء استفاده از آرد یارانه‌ای در ساعات پایانی شب گذشته، مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: در پیگیری گزارش تلفنی شهروندی در مورد استفاده از آرد دولتی در نانوایی آزاد پز، گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی اصفهان، ساعت ۲۳ شب گذشته محل نانوایی را بازرسی کرد.

براتعلی صالحی افزود:پس از مشاهده تخلف نگهداری خارج از شبکه آرد یارانه‌ای سهمیه دولتی به میزان ۱۲ کیسه ۴۰ کیلوگرمی در این نانوایی، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی دستور مهر و موم محل بروز تخلف را صادر کرد.

وی ادامه داد: آرد یارانه کامل و نیمه یارانه‌ای برای استفاده در نانوایی‌های دولتی است و خرید و فروش و نگهداری این گونه آرد‌ها خارج از شبکه توزیع تخلف شمرده می‌شود.