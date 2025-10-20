پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: ۲۹۶ پروانه بهره برداری از معادن تاکنون در استان صادر شده که از این تعداد ۱۴۱ مورد فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،مهدی کرامتی در بیستمین جلسه شورای معادن خراسان شمالی با بیان اینکه معادن استان یکمیلیارد تن ذخیره معدنی دارند، گفت: از این میزان ۸۰ درصد مربوط به مواد معدنی ساختمان است.
وی فرسودگی ماشین آلات معدنی، عدم تخصیص تسهیلات برای به روز رسانی آن، عدم وجود واحدهای فرآوری و ضعف زیرساختهای حمل و نقل از دلایل اصلی غیر فعال بودن برخی معادن عنوان کرد.
کرامتی افزود: ۱۰ پهنه امید بخش معدنی نیز در استان شناسایی شده است.
وی با اشاره به اختصاص ۵۰۰ هکتار برای ایجاد شهرک تخصصی در استان، گفت: این طرح در ۲ شهرستان اسفراین، بام و صفی آباد جانمایی شده است.
استاندار خراسان شمالی نیز با تاکید بر احیای معادن نیمه فعال استان، گفت: احیای معادن نیمه فعال باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد و جلسات کارشناسی در این خصوص برگزار شود.
بهمن نوری همچنین به موضوع عدم برگزاری مزایدهها اشاره کرد و گفت: این مساله نیازمند بررسی دقیق است.
استاندار خراسان شمالی همچنین از تصویب ۵۰۰ هکتار زمین برای ایجاد یک شهرک معدنی خبر داد و خواستار کلنگزنی کارخانهای برای فرآوری محصولات معدنی شد.
نوری افزود: هدف از ایحاد این شهرک، جلوگیری از خامفروشی و افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی در استان است.