مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: باهدف پیشگیری از شیوع تب دنگی، ۲۰ هزار حلقه لاستیک مستعمل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گرایلو بیان داشت: ادارهکل بنادر استان با جمعآوری بیش از ۲۰ هزار حلقه لاستیک مستعمل و انجام اقدامات زیستمحیطی و بهداشتی، برای پیشگیری از تب دنگی و سایر بیماریهای منتقله توسط پشه آئدس در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) اقدام کرده است.
وی اظهار کرد: این طرح، برنامهای جامع برای مقابله با خطر بروز تب دنگی و سایر بیماریهای منتقله از طریق پشه آئدس (Aedes aegypti) با محوریت پیشگیری پیش از وقوع بحران و با همکاری دستگاههای بهداشتی منطقه است و در حال اجرا میباشد.
گرایلو با اشاره به انجام اقدامات گسترده در زمینه بهداشت محیط افزود: جمعآوری و انتقال بیش از ۲۰ هزار حلقه لاستیک مستعمل از سطح بندر به مراکز بازیافت، تامین برق مورد نیاز برای راهاندازی دستگاههای بازیافت و پیشبینی استقرار تجهیزات مدرن در قراردادهای جدید، از جمله گامهای زیرساختی مهم در کنترل کانونهای احتمالی رشد و تکثیر پشه آئدس بوده است.
وی ادامه داد: برگزاری جلسات هماهنگی با شرکتهای فعال و سرمایهگذاران منطقه برای تسریع در انتقال مواد زائد، لولهکشی و سرپوشگذاری جداول، رفع شکستگی خطوط آب و شبکههای جمعآوری و جلوگیری از سرریز فاضلاب سرویسهای بهداشتی، از دیگر اقدامات موثر در ارتقای سطح بهداشت و کنترل منابع راکد آب به شمار میرود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان تصریح کرد: در حوزه آموزش و آگاهیرسانی نیز اقداماتی، چون توزیع بروشورهای آموزشی، برگزاری کارگاههای تخصصی آشنایی با تب دنگی، نصب پوسترهای هشداردهنده و اطلاعرسانی عمومی در سطح شرکتها و اماکن عمومی منطقه بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی افزود: اقدامات تکمیلی دیگری از جمله تخلیه منظم آب فضاهای روباز، ایجاد شکاف در لاستیکهای مستعمل ضربهگیر اسکلهها، جمعآوری روزانه زباله، نصب درب بر روی منابع ذخیره آب و پاکسازی مسیرهای آبرسانی نیز با هدف جلوگیری از تجمع و تخمریزی پشه آئدس انجام شده است.
گرایلو با اشاره به مشارکت فعال ادارهکل بنادر خوزستان در مانور استانی مقابله با بیماریهای منتقله توسط پشه آئدس که با همکاری مرکز بهداشت بندر ماهشهر برگزار شد، تأکید کرد: این ادارهکل در قالب برنامههای HSE همچنان به رصد منظم و هماهنگی با مراجع بهداشتی ادامه خواهد داد تا محیط کار و زندگی کارکنان در منطقه بندر امام خمینی (ره) از هرگونه تهدید بهداشتی مصون بماند.
پایش بهداشت در بندر امام خمینی (ره) با توجه به آنکه از مبادی ورودی کشور و کشتیها از کشورهای حاشیه خلیج فارس و شرق آسیا است، اهمیت ویژهای دارد و میتواند از ورود این نوع پشه که ناقل بیماریهایی همچون "تب دنگی"، "چیکونگونیا" و "زیکا" است، جلوگیری کند.