به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر امور برق شهرستان فلارد گفت: تبدیل ۶۰۰۰ متر شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خودنگهدار، نصب یک دستگاه ترانسفورماتور توزیع، ارتقای تابلو توزیع روستا به ظرفیت بالاتر، نصب و جابه‌جایی پایه‌های بتنی و چوبی از اقدامات صورت‌گرفته در این طرح بود.

حسنی افزود: این طرح با اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد ریال و با هدف رفع افت ولتاژ احتمالی، کاهش خاموشی‌ها، حذف نقاط حادثه‌خیز ناشی از حریم شبکه و افزایش پایداری شبکه برق اجرایی شد.