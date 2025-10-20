پخش زنده
شبکه توزیع برق روستای یونکی در شهرستان فلارد اصلاح و بهینهسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر امور برق شهرستان فلارد گفت: تبدیل ۶۰۰۰ متر شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خودنگهدار، نصب یک دستگاه ترانسفورماتور توزیع، ارتقای تابلو توزیع روستا به ظرفیت بالاتر، نصب و جابهجایی پایههای بتنی و چوبی از اقدامات صورتگرفته در این طرح بود.
حسنی افزود: این طرح با اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد ریال و با هدف رفع افت ولتاژ احتمالی، کاهش خاموشیها، حذف نقاط حادثهخیز ناشی از حریم شبکه و افزایش پایداری شبکه برق اجرایی شد.