شورای عشایری غرب استان سمنان با دستور کار تامین آب ، نهاده های دامی ، امکانات رفاهی کوچ و بهره مندی عشایر از پنل های خورشیدی در روستای کردوان گرمسار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یاسر عربی نماینده مردم شهرستان‌های گرمسارو آرادان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به منتفی شدن موضوع انحلال سازمان عشایری کشور گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید با توجه به خشکسالی های اخیر سهمیه ویژه ای در بخش نهاده‌های دامی به عشایر گرمسار و آرادان اختصاص دهد.

مهدی جعفریان جهرمی مدیرکل سازمان امور عشایری استان سمنان هم درخصوص تمهیدات ویژه برای آب رسانی به عشایر از تامین یک دستگاه تانکر آب رسان سیار جدید برای عشایر این دو شهرستان خبر داد .

علی همتی فرماندار گرمسار و رضا حسنی فرماندار آرادان هم بر لزوم تکمیل ایل راه برای تسهیل کوچ عشایر تاکید کردند .