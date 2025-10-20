پخش زنده
نمایش رادیویی «سو و شون»، مجموعه تلویزیونی «مشاور»، مجموعه داستانی «کهکشان خلاقیت» و مستند «پیروزی اراده»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «سو و شون»، هر روز ساعتهای ۷ و ۱۶:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش میشود.
اشغال ایران توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم و فضای اجتماعی آن سالها موضوع این نمایش رادیویی است.
شبکه دو پخش فصل دوم مجموعه تلویزیونی مشاور را به زودی آغاز میکند.
در این مجموعه بر حل و فصل مشکلات خانوادگی از مسیر گفتوگو، همدلی و مشاوره تاکید میشود.
«کهکشان خلاقیت»، هر روز ساعت ۱۲:۱۵ از شبکه پویا پخش میشود.
این مجموعه داستان شخصیتهایی است که با خلاقیت خود میتوانند بر مشکلاتی که در جریان سفرهای بین ستارهای با آن مواجه میشوند غلبه کنند.
شبکه مستند «پیروزی اراده»، را امشب ساعت ۲۱ پخش میکند.
این فیلم روایتی است از دفاع مقدس ۱۲ روزه در مقابل تجاوز رژیمصهیونیستی.