پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید در نشست هماندیشی بررسی ابعاد مستحدثه حقوقی خانواده شهدای غیرنظامی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر ضرورت بازنگری در مفهوم شهید در جنگهای جدید تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست هماندیشی بررسی ابعاد مستحدثه حقوقی خانواده شهدای غیرنظامی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که با حضور جمعی از استادان دانشگاه، شخصیتها و مسئولین حقوقی کشور برگزار شد، گفت: تحولات نوین و ابعاد مستحدثه حقوقی بر تعریف حقوقی شهید تاثیر گذاشته، بنابراین بازنگری در مفهوم شهید در جنگهای جدید باید بررسی شود.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم با اشاره به تغییر ساختار نبردهای نوین گفت: مفهوم سنتی شهید در فقه، غالباً به شهیدی در میدان نبرد اشاره دارد، اما امروز نوع جنگها و شیوههای نبرد دشمن، متحول شده است. باید از نظر فقهی بررسی شود آیا کسی که در منزلش قربانی تجاوز دشمن میشود، شهید معرکه محسوب میشود؟ این پرسشی مهم و مبنایی است که باید فقها و حقوقدانان پاسخ آن را روشن کنند، زیرا امروز دیگر جنگها شکل کلاسیک سابق را ندارند.
وی تأکید کرد: برخی از مبانی فقهی و حقوقی مربوط به مفهوم شهادت نیازمند بازنگری است و باید در تعامل میان فقها و حقوقدانان به جمعبندیهای تازهای رسید.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: همکاری میان حوزههای علمیه، دانشگاهها و نهادهای حقوقی برای تدوین رویکردهای جدید در فقه و حقوق اسلامی باعث میشود ابعاد نظری و عملی این مفهوم با مقتضیات زمان هماهنگ شود.
در ابتدای این نشست، دکتر محمدعلی فقیه، معاون نظارت راهبردی نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم غیرنظامی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: یکی از وظایف جدی سازمانهای دولتی و غیر دولتی بعد از جنگ، تبیین و پیگیری حقوق شهدا به خصوص شهدای غیر نظامی و خانوادههای مظلوم آنان است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: تجربیات دوران دفاع مقدس هشت ساله با شرایط فعلی بسیار متفاوت است و باید مسائل مستحدثه در حوزه علم و ساختارهای حقوقی کشور مورد توجه اهالی علم و تحقیق قرار گیرد.
در ادامه این نشست، محمد روشن استاد دانشگاه شهید بهشتی، حبیب زاده رییس مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری، پیری استاد دانشگاه تهران، پناهی مشاور رییس ستاد حقوق بشر کشور، بخشی رییس دانشگاه شاهد، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی و کشفی مدیرکل حقوقی و معاضدتهای حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بیان نظرات تخصصی درباره موضوع پرداختند.