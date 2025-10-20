به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی غربالگری به‌موقع را اولین گام در ساختن نسلی سالم و گامی حیاتی برای آینده‌ای سالم دانست و اظهار داشت: در نیمه نخست امسال، بیش از ۲۹ هزار و ۵۹۴ نوزاد در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تحت غربالگری بدو تولد قرار گرفتند.

‌

‌وی افزود: در نتیجه این غربالگری ها، ۹۵ مورد کم‌کاری مادرزادی تیروئید، ۵ مورد فنیل‌کتونوری (PKU) و ۲ مورد بیماری متابولیک ارثی شناسایی شد.

‌

دکتر شریفی تاکید کرد: این آزمایش ساده که در روز‌های ۳ تا ۵ تولد انجام می‌شود، نقش مهمی در پیشگیری از ناتوانی‌های مادام‌العمر دارد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان می‌گوید: این آزمایش با هدف پیشگیری از ناتوانی‌های مادام‌العمر طراحی شده است و فرصتی طلایی برای آغاز زندگی سالم و جلوگیری از عوارض جبران‌ناپذیر در آینده محسوب می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه غربالگری به‌موقع، اولین گام در ساختن نسلی سالم است، تصریح کرد: هر نوزاد غربال‌شده، یعنی یک جان نجات‌یافته پیش از آن‌که بیماری فرصت بروز پیدا کند.