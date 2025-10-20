پخش زنده
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: دز نیمه نخست امسال ۲۹ هزار و ۵۹۴ نوزاد در زمان بدو تولد از نظر بیماریهای غیر واگیردار غربالگری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی غربالگری بهموقع را اولین گام در ساختن نسلی سالم و گامی حیاتی برای آیندهای سالم دانست و اظهار داشت: در نیمه نخست امسال، بیش از ۲۹ هزار و ۵۹۴ نوزاد در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تحت غربالگری بدو تولد قرار گرفتند.
وی افزود: در نتیجه این غربالگری ها، ۹۵ مورد کمکاری مادرزادی تیروئید، ۵ مورد فنیلکتونوری (PKU) و ۲ مورد بیماری متابولیک ارثی شناسایی شد.
دکتر شریفی تاکید کرد: این آزمایش ساده که در روزهای ۳ تا ۵ تولد انجام میشود، نقش مهمی در پیشگیری از ناتوانیهای مادامالعمر دارد.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان میگوید: این آزمایش با هدف پیشگیری از ناتوانیهای مادامالعمر طراحی شده است و فرصتی طلایی برای آغاز زندگی سالم و جلوگیری از عوارض جبرانناپذیر در آینده محسوب میشود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه غربالگری بهموقع، اولین گام در ساختن نسلی سالم است، تصریح کرد: هر نوزاد غربالشده، یعنی یک جان نجاتیافته پیش از آنکه بیماری فرصت بروز پیدا کند.