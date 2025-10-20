پخش زنده
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: قواعد آتش بس را خوب میدانیم ولی تمام تحرکات دشمن را زیر نظر داریم و پاسخ به هر خطایی بسیار متفاوت از قبل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش که با حضور امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش و دیگر فرماندهان و مسئولان در دانشگاه افسری امام علی (علیهالسلام) و به صورت وبیناری در سایر دانشگاه های افسری ارتش برگزار شد، ضمن تبریک به دانش آموختگان، از آنان به عنوان افسران جبهه مقاومت و فرماندهان آینده ارتش یاد کرد و خطاب به آنها گفت: دوران دانشجویی شما یک مقطع خاص و بینظیر بود، شما شاهد ایستادگی و پیروزی مقاومت متکی بر ایمان در مقابل زورگویان عالم با همه قدرت ظاهری بودید.
امیر سرلشکر موسوی با بیان اینکه امروز دنیا به ایمان، اراده، شجاعت و همبستگی ایران به چشم احترام مینگرد و جهان قدرت مقاومت را باور کرده، افزود: امروز فلسطین نام محبوب عالم و غزه اسطوره ایستادگی و مظهر پیروزی خون بر شمشیر است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به پیامدهای عملیات طوفان الاقصی، خاطرنشان کرد: این عملیات، مبدأ اتفاقات بزرگ در منطقه و جهان بود، آمریکاییها و صهیونیستها که سالها با امپراتوری رسانهای، خود را حق به جانب نشان داده بودند کاملاً رسوا و عریان شدند، چهره واقعی جنایتکارانه، خونریز و کودککش آنها بر همه جهانیان عیان و فلسطین که به صورت کامل در حال فراموش شدن بود به مسئله اول جهان تبدیل شد. فریاد حق و مظلومیت به گوش عالم رسید و باطل گرایان و زورگویان رسوا شدند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح اضافه کرد: امروز بدبینترین آدمها هم به این باور رسیدهاند که موضع انقلاب اسلامی ایران، موضع حق و اصولی است، اگر ندای دفاع از مظلومین و مستضعفان عالم سر میدهد سمت درست تاریخ را انتخاب کرده و اگر در مقابل قلدریها میایستد نشانه خردورزی، عزت و استقلال اوست.
سرلشکر موسوی افزود: رژیم صهیونی با کمک آمریکا با حمله به ایران، خواست خود را از این مخمصه بیآبرویی و نفرت همگانی و از هم گسیختگی داخلیاش نجات دهد، اما به سختی شکست خورده و با استیصال تقاضای آتشبس کردند.
وی با اشاره به اینکه امروز میکوشند شکست خود را در میدان رسانه و ذهنها جبران کنند، تصریح کرد: ما در معرکه جنگ شناختی تمام عیار قرار داریم؛ جنگی برای تغییر دستگاههای ذهنی، سامانههای ادراکی و باورها و امید مردم. آنچه با زور و قلدری و عملیات نظامی به دست نیاوردند، اکنون با تحریف، شایعه، عملیات روانی و تولید روایتهای جعلی دنبال میکنند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح، هدف آنها را ضربه زدن به انسجام و وحدت ملی و تضعیف سنگر مقاومت کم نظیر ملت بزرگ ایران دانست و گفت: نیروهای مسلح باید سطح آمادگیهای خود را در بالاترین حد حفظ کنند و روز به روز ارتقاء دهند.
وی با تاکید بر اینکه رسانهها و نخبگان باید با تبیین درست واقعیتها و روشنگری، از تحریف و عملیات روانی دشمن پیشی گیرند، اظهار داشت: دانشگاهها و مراکز علمی نیز باید تحلیل و اندیشه تولید کنند؛ زیرا جنگ امروز صرفاً جنگ ابزارها و ساختارها نیست، بلکه جنگ معناها و روایتهاست و لازم است مردم با آرامش، اعتماد و ایمان، سنگر مقاومت اجتماعی را همچنان مستحکم نگه دارند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح اظهار داشت: اگرچه دشمنان ما ذاتاً وحشی و متجاوزند اما بعید است با این ضربهای که خوردند دوباره قصد غلطی داشته باشند؛ اگر عاقل باشند.
وی افزود: ما با دقت تحرکات آنها را زیر نظر داریم، ما جنگ طلب نیستیم ولی آمادهایم، به قواعد قطع درگیری آگاهیم و فعلاً قصد اقدامی نداریم اما اقدامات ما این بار کاملاً متفاوت خواهد بود.
سرلشکر موسوی گفت: آنها به اعتراف خودشان ۱۵ سال برنامهریزی کردند، خود را تجهیز و آماده کردند، بارها طرحها را تمرین کردند، نفوذیهایشان را سازمان دادند، تجهیز و آماده کردند، به زعم خودشان بهترین زمان را انتخاب کردند و برنامه را با دقت اجرا کردند، اما با فرماندهی مقام معظم رهبری، با عنایت خداوند بزرگ، ملت بصیر و نیروهای مسلح شجاع این کشور سربلند به آنها سیلی فراموش نشدنی زدند.
وی با بیان اینکه آیندگان از این نسل و این ملت و فرزندان آنها در نیروهای مسلح به عظمت و افتخار یاد خواهند کرد، افزود: ملت ایران همان گونه که تا امروز همه موانع را پشت سر گذاشتهاند بر مشکلات فعلی نیز فائق خواهند آمد و همه شما را توصیه میکنم به ارتقاء معنویت، خودسازی، تقویت بنیه علمی، افزایش مهارتهای نظامی، فراگیری آموزشها، ورزیدگی جسمی، تابآوری روحی، خلاقیت و نوآوری، مجهز شدن به دانش روز برای پیروزی در عرصههای نبرد آینده و شناخت ریزهکاریهای جنگ شناختی و چگونگی ایستادن در مقابل آنها.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: خداوند بزرگ را برای وجود مبارک مقام معظم رهبری هزاران هزار بار شکر و سپاسگزاریم و از درگاه ذات احدیت میخواهیم سایه این مرد بزرگ را بر سر حق طلبان عالم مستدام بدارد.