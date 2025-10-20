به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش که با حضور امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش و دیگر فرماندهان و مسئولان در دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السلام) و به صورت وبیناری در سایر دانشگاه های افسری ارتش برگزار شد، ضمن تبریک به دانش آموختگان، از آنان به عنوان افسران جبهه مقاومت و فرماندهان آینده ارتش یاد کرد و خطاب به آنها گفت: دوران دانشجویی شما یک مقطع خاص و بی‌نظیر بود، شما شاهد ایستادگی و پیروزی مقاومت متکی بر ایمان در مقابل زورگویان عالم با همه قدرت ظاهری بودید.

امیر سرلشکر موسوی با بیان اینکه امروز دنیا به ایمان، اراده، شجاعت و همبستگی ایران به چشم احترام می‌نگرد و جهان قدرت مقاومت را باور کرده، افزود: امروز فلسطین نام محبوب عالم و غزه اسطوره ایستادگی و مظهر پیروزی خون بر شمشیر است.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به پیامدهای عملیات طوفان الاقصی، خاطرنشان کرد: این عملیات، مبدأ اتفاقات بزرگ در منطقه و جهان بود، آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها که سال‌ها با امپراتوری رسانه‌ای، خود را حق به جانب نشان داده بودند کاملاً رسوا و عریان شدند، چهره واقعی جنایتکارانه، خون‌ریز و کودک‌کش آنها بر همه جهانیان عیان و فلسطین که به صورت کامل در حال فراموش شدن بود به مسئله اول جهان تبدیل شد. فریاد حق و مظلومیت به گوش عالم رسید و باطل گرایان و زورگویان رسوا شدند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح اضافه کرد: امروز بدبین‌ترین آدم‌ها هم به این باور رسیده‌اند که موضع انقلاب اسلامی ایران، موضع حق و اصولی است، اگر ندای دفاع از مظلومین و مستضعفان عالم سر می‌دهد سمت درست تاریخ را انتخاب کرده و اگر در مقابل قلدری‌ها می‌ایستد نشانه خردورزی، عزت و استقلال اوست.

سرلشکر موسوی افزود: رژیم صهیونی با کمک آمریکا با حمله به ایران، خواست خود را از این مخمصه بی‌آبرویی و نفرت همگانی و از هم گسیختگی داخلی‌اش نجات دهد، اما به سختی شکست خورده و با استیصال تقاضای آتش‌بس کردند.

وی با اشاره به اینکه امروز می‌کوشند شکست خود را در میدان رسانه و ذهن‌ها جبران کنند، تصریح کرد: ما در معرکه جنگ شناختی تمام عیار قرار داریم؛ جنگی برای تغییر دستگاه‌های ذهنی، سامانه‌های ادراکی و باورها و امید مردم. آنچه با زور و قلدری و عملیات نظامی به دست نیاوردند، اکنون با تحریف، شایعه، عملیات روانی و تولید روایت‌های جعلی دنبال می‌کنند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح، هدف آنها را ضربه زدن به انسجام و وحدت ملی و تضعیف سنگر مقاومت کم نظیر ملت بزرگ ایران دانست و گفت: نیروهای مسلح باید سطح آمادگی‌های خود را در بالاترین حد حفظ کنند و روز به روز ارتقاء دهند.

وی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها و نخبگان باید با تبیین درست واقعیت‌ها و روشنگری، از تحریف و عملیات روانی دشمن پیشی گیرند، اظهار داشت: دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز باید تحلیل و اندیشه تولید کنند؛ زیرا جنگ امروز صرفاً جنگ ابزارها و ساختارها نیست، بلکه جنگ معنا‌ها و روایت‌هاست و لازم است مردم با آرامش، اعتماد و ایمان، سنگر مقاومت اجتماعی را همچنان مستحکم نگه دارند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح اظهار داشت: اگرچه دشمنان ما ذاتاً وحشی و متجاوزند اما بعید است با این ضربه‌ای که خوردند دوباره قصد غلطی داشته باشند؛ اگر عاقل باشند.

وی افزود: ما با دقت تحرکات آنها را زیر نظر داریم، ما جنگ طلب نیستیم ولی آماده‌ایم، به قواعد قطع درگیری آگاهیم و فعلاً قصد اقدامی نداریم اما اقدامات ما این بار کاملاً متفاوت خواهد بود.

سرلشکر موسوی گفت: آنها به اعتراف خودشان ۱۵ سال برنامه‌ریزی کردند، خود را تجهیز و آماده کردند، بارها طرح‌ها را تمرین کردند، نفوذی‌هایشان را سازمان دادند، تجهیز و آماده کردند، به زعم خودشان بهترین زمان را انتخاب کردند و برنامه را با دقت اجرا کردند، اما با فرماندهی مقام معظم رهبری، با عنایت خداوند بزرگ، ملت بصیر و نیروهای مسلح شجاع این کشور سربلند به آنها سیلی فراموش نشدنی زدند.

وی با بیان اینکه آیندگان از این نسل و این ملت و فرزندان آنها در نیروهای مسلح به عظمت و افتخار یاد خواهند کرد، افزود: ملت ایران همان گونه که تا امروز همه موانع را پشت سر گذاشته‌اند بر مشکلات فعلی نیز فائق خواهند آمد و همه شما را توصیه می‌کنم به ارتقاء معنویت، خودسازی، تقویت بنیه علمی، افزایش مهارت‌های نظامی، فراگیری آموزش‌ها، ورزیدگی جسمی، تاب‌آوری روحی، خلاقیت و نوآوری، مجهز شدن به دانش روز برای پیروزی در عرصه‌های نبرد آینده و شناخت ریزه‌کاری‌های جنگ شناختی و چگونگی ایستادن در مقابل آنها.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: خداوند بزرگ را برای وجود مبارک مقام معظم رهبری هزاران هزار بار شکر و سپاسگزاریم و از درگاه ذات احدیت می‌خواهیم سایه این مرد بزرگ را بر سر حق طلبان عالم مستدام بدارد.