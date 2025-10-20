به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: هوای امروز اگرچه با کاهش حجم آلاینده‌ها نسبت به روز‌های اخیر همراه بوده، اما همچنان آلوده است.

سعید محمودی افزود: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۲ نشانگر شرایط «سالم» هواست، اما شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۰۴ گویای شرایط «ناسالم» و آلودگی هواست.

وی اضافه کرد: کیفیت هوای ۱۲ منطقه مشهد در شرایط «سالم» است و شاخص کیفیت هوا در سایر ۱۱ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط آلوده قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت اصول خودمراقبتی برای شهروندان مشهد در شرایط آلودگی هوا، اظهارکرد: مردم باید توصیه‌های خودمراقبتی را جدی گرفته و بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

شاخص بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.