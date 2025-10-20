پخش زنده
امروز: -
فرمانده مرزبانی خوزستان از توقیف ۷۰ فروند شناور فاقد مدارک در آبراههای این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار حجت سفید پوست گفت: در اجرای طرح ساماندهی شناورها و به منظور ارتقاء ضریب ایمنی و کنترل تردد در آبراه بین المللی اروند و آبهای شمال خلیج فارس، ماموران دریادل پایگاه دریابانی آبادان و ماهشهر با گشتهای هدفمند و مستمر موفق به توقیف ۷۰ فروند شناور فاقد مدارک و هویت قانونی شدند.
او با اشاره به دستگیری ۷۰ متهم در این رابطه افزود: این اقدام در راستای نظم بخشی به فعالیتهای دریایی، پیشگیری از تردد و فعالیتهای غیرمجاز، پیشگیری از حوادث احتمالی ارتقای امنیت مرزهای آبی استان صورت گرفته است.
فرمانده مرزبانی استان خوزستان ادامه داد: مرزبانی استان با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی و با همکاری سایر نهادهای مرتبط با دریا با هرگونه تردد غیر مجاز و فعالیت فاقد مجوز در آبهای تحت پوشش و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برخورد میکند.