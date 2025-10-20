فعالیت بیش از ۲۲۰ کارگاه فنی و حرفهای در لرستان
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان از فعالیت ۲۲۲ کارگاه فنی و حرفه ای در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،اله بخش اداوی با اشاره به صدور ۲۴ مورد مجوز تأسیس و تمدید آموزشگاه اظهار کرد: بیشترین حجم آموزشهای مهارتی استان از طریق ۱۸ مرکز دولتی وابسته به این نهاد اجرا شده است.
وی با تقسیمبندی مشاغل آموزشی به چهار رشته اصلی خدمات، صنعت، هنر و کشاورزی خاطرنشان کرد: زیرساختهای لازم در این حوزه توسعهیافته و در بخشهای فرهنگی و گردشگری نیز اقدامات مناسبی صورتگرفته است.
سرپرست اداره کل آموزش و فنی و حرفه ای استان لرستان با بیان اینکه ۹ هزار و ۲۴۴ نفر از آموزشهای دولتی فنی و حرفهای بهرهمند شدهاند، گفت: از این تعداد، ۲۵۳ نفر فارغالتحصیل دانشگاهی، ۶۸۷ نفر دانشآموز، ۴۳۳ نفر دانشجو، ۲۰۱ نفر زن خانهدار، ۷۹۱ نفر زندانی، ۲۱۶ نفر ساکن سکونتگاههای غیررسمی و ۷۶ نفر زن سرپرست خانوار بودهاند.
به گفته اداوی همچنین ۳۳ نفر از آسیبدیدگان اجتماعی، ۲۷۵ نفر از مناطق روستایی، ۱۹ نفر از جامعه عشایری، ۷۶ نفر دارای معلولیت، ۳۷۴ نفر شاغل در بنگاههای اقتصادی، ۳۰۱ نفر معتاد بهبودیافته، ۳۸ نفر مشمول بیمه بیکاری و ۴۶ نفر از کودکان کار و خیابان نیز تحت پوشش این دورهها قرار گرفتهاند.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای لرستان آمار بهرهمندی از آموزشها را در حوزه خدمات ۲ هزار و ۷۴۷ نفر، در بخش صنعت ۵ هزار و ۱۲۵ نفر، در رشته هنر ۹۰۷ نفر و در حوزه کشاورزی ۴۶۵ نفر اعلام کرد.
اداوی با اشاره به وجود ۱۳۷ کارگاه ثابت شهری، ۴۰ کارگاه روستایی و ۴۵ کارگاه سیار شهری در استان، گفت: ۲۵۰ حرفه مهارتی مختلف نیز در ۲۰ مرکز ثابت آموزشی ارائه میشود.