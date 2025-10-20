رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر تخصیص ۱۰ درصد حق آلایندگی به بخش کشاورزی استان برای رفع مشکل پرداخت تسهیلات بانکی به کشاورزان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی در نشست شورای کشاورزی اندیمشک که در سالن نشست‌های سد و نیروگاه کرخه این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه بخش کشاورزی بیشترین ضرر از آلایندگی‌های صنعتی و نفتی را متحمل شده است، گفت: تخصیص ۱۰ درصد از حق آلایندگی استان، تمام مشکل تسهیلات بانکی به کشاورزان استان را برطرف می‌کند.

وی با انتقاد از روند توزیع عوارض آلایندگی در استان بیان کرد: حق آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داده می‌شود این در حالی است که بیشترین خسارت از آلایندگی‌های نفتی و صنعتی به بخش کشاوزی و دامی استان وارد شده است.

سلطانی کاظمی با اشاره به توزیع حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال عوارض آلایندگی در خوزستان بیان داشت: اگر تنها ۱۰ درصد از این اعتبار‌ها برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان در بانک‌ها ذخیره شود، تمام مشکل تسهیلات مورد نیاز کشاورزی خوزستان برطرف می‌شد.

خشک‌ترین سال زارعی خوزستان پشت سر گذاشته شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: کشاورزی استان در سال زارعی گذشته که تا انتهای شهریور ماه امسال ادامه داشت با انواع مخاطرات از جمله تنش آبی و خشکسالی بی سابقه، ناترازی برق و گاز و سرمایه زدگی محصولات مواجه شد که تجمیع تمام این مخاطره‌ها در یک سال زراعی نشان دهنده شرایط دشوار کشاورزی است.

وی با بیان اینکه خوزستان در سال زراعی گذشته خشک‌ترین سال در ۶۰ سال گذشته را تجربه کرد گفت: سال زراعی گذشته تنها یک بارش موثر و مناسب ثبت شد که این بارندگی نیز در ابتدای فروردین و در زمانی رخ داد که تاثیر و سودی برای کشاوری نداشت.

سلطانی کاظمی ادامه داد: علاوه بر وضعیت نامناسب بارش‌های باران در استان، بارش باران در تمام حوزه‌های آبریز به پشت سد‌های خوزستان در استان‌های دیگر نیز در بدترین وضعیت خود قرار داشت و این خشکسالی و تنش آبی موجب ایجاد محدودیت در کشت شلتوک در تابستان شد.

وی اظهار کرد: کشاورزی به دلیل سر و کار داشتن با طبیعت، همواره با خطرپذیری همراه است ولی سال زراعی گذشته از نظر تعدد مخاطرات بی سابقه بود.

پیگیری برای پرداخت خسارت نخیلات سوخته آبادان و خرمشهر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به تاثیر ناترازی برق و گاز بر بخش کشاورزی گفت: تامین کود اوره برای کشاورزان وابسته به فعالیت پالایشگاه بوده و بیشترین مصرف کود اوره در بهمن و اسفندماه است این در حالی است که در این زمان، ناترازی برق و گاز موجب محدودیت در فعالیت پالایشگاه‌های کشور شد.

وی با اشاره به آتش سوزی نخیلات آبادان و خرمشهر به دلیل تنش آبی گفت: تخصیص بخشی از خسارت این نخلستان‌ها با وجود پیگیری‌های فراوان تا کنون محقق نشده که این موضوع همچنان با اولویت در دستور کار است.

سلطانی کاظمی گفت: جهاد کشاورزی اگر چه متولی کشاورزی است ولی سوخت کشاورزان را شرکت نفت، تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزان را سیستم بانکی و آب آن توسط وزارت نیرو باید تامین شود و اگر این زنجیره همزمان و هماهنگ کار نکند، کشاورزی با چالش مواجه می‌شود.

ردیف بودجه بیمه کشاورزی به صورت شناور تعریف شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تخصیص سهم مساوی از تسهیلات ترجیحی کشاورزی به استان‌ها گفت: تمام استان‌ها بر اساس این مصوبه باید به صورت یکسان از تسهیلات استفاده کنند که این ظلم به کشاورزان خوزستان است.

وی ادامه داد: میزان تسهیلات ترجیحی با سود کم به استانی که کل کشت آن معادل شهرستان اندیمشک هم نیست، بر اساس این قانون معادل کل خوزستان است که این باید اصلاح شود.

سلطانی کاظمی گفت: انتظار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که ردیف بودجه بیمه کشاورزی یا به صورت شناور تعریف و یا بر اساس خسارت کشاورزان تعیین شود.

وی مدیریت مشارکتی آب در حوزه‌های آبخیز را مورد تاکید قرار داد و افزود: مدیریت مشارکتی آب باید به گونه‌ای باشد که انتها و ابتدای حوزه آبخیز به صورت مساوی از آب برخوردار شوند.

الگوی کشت در خوزستان زیرسوال است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه الگوی کشت مناسب در استان زیرسوال است، گفت: عملکرد گندم خوزستان بر اساس الگوی کشت ابلاغی پایین‌تر از متوسط کشور است که افزایش متوسط عملکرد به عنوان اولویت در دستور جهاد کشاورزی استان است.

وی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی و تکمیل زنجیره‌های ارزش در دستور کار است، افزود: اندیمشک جزو شهرستان‌هایی است که اراضی دیم آن بیشتر از اراضی آبی است که این موضوع یکی از چالش‌های مهم کشاورزی این شهرستان به شمار می‌رود.

تامین سوخت تراکتور‌های مجهز به جی پی اس

سلطانی کاظمی ادامه داد: سهمیه سوخت کشاورزی خوزستان از ابتدای مهر ماه ۳۰ درصد کاهش داده شد که این موضوع مورد اعتراض اداره کل جهاد کشاورزی خوزستان قرار گرفت و با ورود سایر دستگاه‌های استان این کاهش به پنج درصد تقلیل داده شد.

وی اظهار کرد: هر کشاورزی که معتقد است سهمیه سوخت تخصیصی به او کم است، در صورت نصب جی پی اس بر روی تراکتور خود، تمام سوخت مصرفی آن تامین می‌شود.

در این نشست که با حضور جمعی از کشاورزان، دامداران و باغداران اندیمشک و چهار مدیرکل و ۲ رییس سازمان استانی و همچنین تمام دستگاه‌های دخیل در بخش کشاورزی برگزار شد، مسایل و مطالبه کشاورزان این شهرستان مطرح و مصوبه‌هایی برای حل آنها نهایی شد.

اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی آذرماه سال گذشته با سفر به خوزستان وضعیت طرح‌ها و ظرفیت‌های شاخص کشاورزی اندیمشک را بررسی کردند.

شهرستان اندیمشک در شمال استان خوزستان ۵۶ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که سالانه ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از این اراضی برداشت می‌شود.