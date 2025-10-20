پخش زنده
کارشناس هواشناسی: هوای مازندران تا فردا سهشنبه پایدار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی از تداوم هوای صاف و آفتابی در مازندران تا فردا سهشنبه ۲۹ مهرماه خبر داد و گفت: بارشهای پراکنده از سهشنبه شب در استان آغاز میشود.
نوروزیان افزود: آسمان استان امروز دوشنبه ۲۸ و فردا سهشنبه ۲۹ مهر شرایط پایدار و صاف تا نیمهابری خواهد داشت.
وی تصریح کرد: از اواخر وقت سهشنبه، شاهد افزایش سرعت باد و افزایش ابر و بارشهای پراکنده در استان خواهیم بود که پیش بینی میشود بارشها از سمت غرب استان آغاز شود.
کارشناس هواشناسی تصریح کرد: روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه، ضمن کاهش دما تا اواخر وقت، بارندگی را در سطح استان داریم که بارشها بصورت رگباری است و از نظر مقدار به خصوص در شرق استان قابل ملاحظه نیست.
نوروزیان گفت: صبح پنجشنبه یکم آبان ماه به تدریج کاهش ابر را در استان داریم و از بعدازظهر پنجشنبه تا عصر شنبه جو استان پایدار است.
وی تصریح کرد: اواخر وقت شنبه ۳ آبان دوباره وزش باد، افزایش ابر و بارشهای پراکنده در استان آغاز میشود.
به گفته نوروزیان؛ دریای مازندران تا فردا موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.