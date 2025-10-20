پخش زنده
هواشناسی وضعیت ارتفاع موج در ساحل و دور از ساحل را در حد هشدار اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اداره کل هواشناسی استان خوزستان اعلام کرد: از اوایل صبح سه شنبه تا صبح روز چهارشنبه ارتفاع امواج برای دور از ساحل و سواحل خوزستان در حد هشدار پیش بینی میشود.
با توجه به آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز و فردا روند کاهش محسوس دما (۲ تا ۴ درجه) در اغلب نقاط استان بویژه بخشهای غربی و جنوبِ غربی پیش بینی میشود. سپس تا پایان هفته دمای روزانه روند افزایشی خواهد داشت.
همچنین طی بعد از ظهر امروز سرعت وزش بادها در بخشهای غربی و جنوبِ غربی در حد متوسط خواهد بود؛ لذا غبار محلی در این مناطق دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۳۹.۷ درجه و ایذه با دمای ۱۱.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.