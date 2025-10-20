مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به صدور هشدار سطح زرد، از فعالیت سامانه بارشی و در پی آن کاهش نسبی دمای هوا در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی عددی وضع هوا، جو استان تا ظهر روز سه‌شنبه (۲۹ مهر) نسبتاً پایدار خواهد بود و در این مدت، آسمانی صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد ملایم تا متوسط پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امروز دوشنبه ۲۸ مهر دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت، اما از روز سه‌شنبه، کاهش دما در سطح استان به‌ویژه در شهرستان‌های مرکزی و جنوبی انتظار می‌رود.

کوهی افزود: از عصر روز سه‌شنبه تا پایان روز چهارشنبه (۳۰ مهر)، جو استان نسبتاً ناپایدار خواهد شد و همزمان با تقویت جریان‌های شمالی همراه با رطوبت خزری، میزان ابرناکی افزایش یافته و کاهش دما شتاب بیشتری خواهد گرفت.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: در این شرایط، وقوع مه و بارش باران (گاهی به‌صورت رگباری) در بیشتر مناطق استان، به‌ویژه نواحی مرکزی و جنوبی و نیز شهرستان‌های گرمی و انگوت، محتمل است.

وی تاکید کرد: روز پنج‌شنبه (۱ آبان) جو استان مجدداً نسبتاً پایدار خواهد شد و با کاهش ابرناکی و افزایش ساعت آفتابی، دمای هوا به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت.

کوهی افزود: رویداد قابل توجه در این روز، تشکیل مه صبحگاهی در برخی از مناطق استان خواهد بود.