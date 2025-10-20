به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در حاشیه نمایشگاه بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری ایران و افغانستان گفت: بیشترین تعداد مجوز صادر شده مربوط به بخش صنعت، معدن است.

ذاکریان افزود: از ابتدای اجرای طرح تا کنون، ۳۰۰ مجوز بی نام برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان صادر شده است.

به گفته وی از این تعداد، ۲۲۴ مجوز در محدوده‌های خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی صادر شده و ۷۶ مجوز دیگر مربوط به داخل شهرک‌ها، نواحی صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی بیرجند است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: ۱۱۹ مجوز در حوزه صنعت، معدن و تجارت صادر شده که نشان‌دهنده جایگاه ویژه این بخش در ساختار اقتصادی استان است.

ذاکریان گفت: همچنین ۱۱۶ مجوز مربوط به بخش کشاورزی است که با توجه به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه محصولات استراتژیک از جمله زعفران، زرشک، عناب و پسته، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد اشتغال پایدار در روستا‌ها منجر شود.

وی از صدور ۲۵ مجوز در حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز خبر داد و افزود: با توجه به رشد گردشگری در سال‌های اخیر، خراسان جنوبی می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران در بخش اقامتگاه‌ها، مجموعه‌های بوم‌گردی و گردشگری تاریخی، سهم بیشتری از این بازار به‌دست آورد..

ذاکریان گفت: ۴۰ مجوز نیز به منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اختصاص یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اهداف اجرای طرح «مجوز‌های بی‌نام» گفت: این طرح در واقع گامی مؤثر برای رفع بروکراسی‌های زمان‌بر اداری در مسیر سرمایه‌گذاری است و زمینه را برای ورود سریع‌تر سرمایه‌گذاران به اجرای طرح‌ها فراهم می‌کند.

وی افزود: مجوز‌های بی نام، پس از طی مراحل کارشناسی و بررسی طرح‌ها، بدون وابستگی به شخص یا شرکت خاص صادر می‌شوند و در صورت تمایل سرمایه‌گذاران، به نام آنان منتقل خواهد شد این اقدام باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار از همان روز نخست، با مجوز آماده وارد مرحله اجرا شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: سیاست دولت چهاردهم بر پایه تقویت اقتصاد مردمی و جذب سرمایه در مناطق کمتر برخوردار است و خراسان جنوبی به‌عنوان استانی مرزی و دارای موقعیت راهبردی، از این سیاست‌ها بیشترین بهره را می‌برد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند به‌عنوان پایگاه اصلی تجارت مرزی شرق کشور، امروز آماده پذیرش سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و تسهیل صدور مجوزها، روند استقرار واحد‌های جدید را سرعت بخشیده است.

وی تأکید کرد: اجرای کامل طرح مجوز‌های بی‌نام، ضمن کاهش زمان صدور مجوز، موجب افزایش رقابت‌پذیری، جذب سرمایه‌گذاران جدید، رشد اشتغال و تحقق توسعه متوازن در سطح استان خواهد شد.