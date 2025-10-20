خبر خوب برای مردم گچساران؛
راه اندازی بخش آندوسکوپی تامین اجتماعی گچساران و خرید دستگاه ماموگرافی
مدیر درمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بخش آندوسکوپی پلیکلینیک تامین اجتماعی گچساران پس از سالها تعطیلی راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، شاهرخ بهگام در آیین راه اندازی مرکز آندوسکوپی پلیکلینیک تامین اجتماعی گچساران افزود: تجهیزات بخش آندوسکپی این مرکز درمانی چهار سال پیش خریداری شده بود اما چند سالی است به علت نبود نیروی متخصص تعطیل بود.
وی بیان کرد: یکی از پزشکان متخصص گوارش آماده ارائه خدمت در پلیکلینیک تامین اجتماعی گچساران است.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان گفت: یک دستگاه سونوگرافی با قیمت ۴۵ میلیارد ریال نیز برای خدمت در این مرکز درمانی خریداری و هم اکنون در حال خدمترسانی به بیماران مراجعه کننده است.
بهگام با اشاره به اینکه این دستگاه مدرن با توانایی ثبت تصاویر سهبعدی به تشخیص بیماریها کمک میکند تاکید کرد: روزانه ۵۰ بیمار در شیفت صبح و عصر به بخش سونوگرافی پلیکلینیک تامین اجتماعی گچساران مراجعه و از خدمات تشخیصی آن بهرهمند میشوند.
تامین دستگاه ماموگرافی
رییس پلیکلنیک تامین اجتماعی گچساران نیز در این آیین از خرید یک دستگاه ماموگرافی برای این مرکز درمانی خبر داد و گفت: این تجهیزات به زودی آماده خدمترسانی میشود.
شیدا اسدی منش افزود: این دستگاه مهم برای تشخیص به هنگام سرطان سینه با ۶۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری خریداری شده است.