به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شاهرخ بهگام در آیین راه اندازی مرکز آندوسکوپی پلی‌کلینیک تامین اجتماعی گچساران افزود: تجهیزات بخش آندوسکپی این مرکز درمانی چهار سال پیش خریداری شده بود اما چند سالی است به علت نبود نیروی متخصص تعطیل بود.

وی بیان کرد: یکی از پزشکان متخصص گوارش آماده ارائه خدمت در پلی‌کلینیک تامین اجتماعی گچساران است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان گفت: یک دستگاه سونوگرافی با قیمت ۴۵ میلیارد ریال نیز برای خدمت در این مرکز درمانی خریداری و هم اکنون در حال خدمت‌رسانی به بیماران مراجعه کننده است.

بهگام با اشاره به اینکه این دستگاه مدرن با توانایی ثبت تصاویر سه‌بعدی به تشخیص بیماری‌ها کمک می‌کند تاکید کرد: روزانه ۵۰ بیمار در شیفت‌ صبح و عصر به بخش سونوگرافی پلی‌کلینیک تامین اجتماعی گچساران مراجعه و از خدمات تشخیصی آن بهره‌مند می‌شوند.

تامین دستگاه ماموگرافی

رییس پلی‌کلنیک تامین اجتماعی گچساران نیز در این آیین از خرید یک دستگاه ماموگرافی برای این مرکز درمانی خبر داد و گفت: این تجهیزات به زودی آماده خدمت‌رسانی می‌شود.

شیدا اسدی منش افزود: این دستگاه مهم برای تشخیص به هنگام سرطان سینه با ۶۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خریداری شده است.