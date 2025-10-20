تکواندوکار استان در راه مسابقات قهرمانی جهان
خبرهایی از حضور تکواندوکار استان در مسابقات قهرمانی جهان تا درخشش تیم ملی گلبال در مسابقات آسیااقیانوسیه با همراهی ملی پوش استان را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
برخورداری کاپیتان تیم ملی در وزن ششم به روی شیاپ چانگ میرود.
مسابقات قهرمانی جهان از اول آبان آغاز میشود.
در کارنامه برخورداری نشان نقره المپیک ۲۰۲۴ پاریس دیده میشود.
درخشش تیم ملی گلبال در مسابقات آسیااقیانوسیه با همراهی ملی پوش استان
تیم ملی گلبال کشورمان که محمدمهدی زارعی گلبالیست قزوینی را در ترکیب خود دارد، با صدرنشینی در مرحله گروهی به جمع ۸ تیم پایانی راه پیدا کرد.
مسابقات آسیا اقیانوسیه به میزبانی پاکستان در حال برگزاری است.
دختران والیبالیست استان از صعود به نیمه نهایی بازماندند
تیم والیبال زیر ۱۵ سال دختران استان در مرحله یکچهارم نهایی استعدادهای کشور مقابل گلستان بازی را واگذار کرد.
مسابقات والیبال دختران استعدادهای برتر کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد.