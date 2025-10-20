پخش زنده
در نشست مشترک معاونت صدا و مرکز شعر، موسیقی و سرود رسانه ملی، بر گسترش تعاملات میان دو مجموعه تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست مشترک علی بخشیزاده، معاون صدای رسانه ملی و محسن صفاییفرد، مدیر مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما که با حضور مدیران شبکههای رادیویی برگزار شد، راهکارهای گسترش همکاری در حوزه موسیقی و تبادل آثار میان رادیو و مرکز موسیقی بررسی شد.
علی بخشیزاده، معاون صدای رسانه ملی و محسن صفاییفرد، مدیر مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما، در این دیدار ضمن بررسی زمینههای همکاری از توسعه سامانهها، بهرهگیری از ظرفیتهای آرشیوی و تبادل تولیدات موسیقایی میان شبکههای رادیویی خبر دادند.
محسن صفاییفرد در این نشست ضمن قدردانی از نگاه حمایتی معاونت صدا گفت: بدون تردید میتوانیم اقدامات گستردهای در حوزه توسعه موسیقی انجام دهیم. آرشیو موسیقی این مرکز از ثروتهای بزرگ سازمان است که طی ماههای اخیر به لحاظ محتوایی غنیتر شده و در بخش سامانه نیز تلاش کردهایم نیازهای شبکههای رادیویی را بهصورت ساختارمند تأمین کنیم.
وی با اشاره به همکاری مؤثر با رادیو آوا افزود: یکی از شبکههایی که در حوزه موسیقی فعالیت چشمگیری دارد، رادیو آواست. با گسترش سامانه مرکز، امکان تعامل برنامهسازان و تأمین تولیدات مورد نیاز فراهم شده است. هیچ خوانندهای در کشور به لحاظ شخصی ممنوع نیست و دایره موسیقی را با رویکرد بازتر و جامعتر توسعه دادهایم تا جستوجوی آثار با کلمات کلیدی برای برنامهسازان سادهتر شود. همچنین همکاری با ایران صدا میتواند به تبادل گستردهتر آثار و تنوع محتوایی بینجامد.
علی بخشیزاده معاون صدای رسانه ملی با تأکید بر اهمیت این نشست گفت: این دیدار فرصتی ارزشمند برای تبادل نظر و همافزایی میان دو مجموعه است، زیرا موسیقی و کلام در رادیو، پیوندی عمیق و تأثیرگذار با مخاطب دارند. معاونت صدا در سالهای اخیر پژوهشهای قابل توجهی در حوزه موسیقی انجام داده و اکنون زمان آن رسیده است تا با همکاری مرکز شعر و موسیقی، این پژوهشها در مسیر تولید و اجرا به کار گرفته شود.