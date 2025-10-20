به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا میرزایی با بیان اینکه پوکی استخوان یک بیماری بی‌صدا و خاموش است، گفت: این بیماری تهدیدی جدی برای سلامت میانسالان و سالمندان بوده و بار مالی سنگینی را بر آنان و نظام سلامت تحمیل می‌کند.

وی افزود: افزایش آمار مبتلایان به پوکی استخوان در سراسر جهان به یک چالش مهم بهداشتی تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که در میان افراد بالای ۵۰ سال، از هر سه زن یک نفر و از هر پنج مرد یک نفر دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان می‌شود.

میرزایی اظهار داشت: هر سال در بیستم اکتبر (۲۶ مهرماه) روز جهانی استئوپروز (پوکی استخوان) گرامی داشته می‌شود و امسال نیز پویش همگانی پوکی استخوان با شعار بی‌توجهی به سلامت استخوان را متوقف کنیم از ۲۸ مهرماه تا ۲ آبان‌ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

مسئول واحد پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت دزفول هدف از این پویش را افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت سلامت استخوان، اصلاح سبک زندگی، پیشگیری از شکستگی‌ها و ترویج رفتار‌های سالم در جامعه عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه در بیماری پوکی استخوان تراکم و قدرت استخوان‌ها کاهش یافته و احتمال شکستگی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: بهترین روش برای حفظ سلامت استخوان‌ها، توجه به خودمراقبتی و انتخاب سبک زندگی سالم است که شامل ورزش منظم و تقویت عضلات، مصرف مواد غذایی غنی از کلسیم، پروتئین و ویتامین D و پرهیز از عادات ناسالم مانند مصرف دخانیات و الکل می‌شود.

مسئول واحد پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت دزفول در پایان تأکید کرد: مشارکت فعال گروه‌های میانسال و سالمند، به‌ویژه زنان بالای ۵۰ سال، در برنامه‌های آموزشی مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت نقش مهمی در ارتقای سلامت استخوان و بهبود کیفیت زندگی دارد.