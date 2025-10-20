به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حسین ابراهیمیان سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان هدف از اجرای طرح ایران دیجیتال را آموزش مهارت‌های برنامه نویسی و هوش مصنوعی به دانش آموزان مقطع متوسطه عنوان کرد.

به گفته ابراهیمیان، هشت هزار و ۵۰۰ دانش آموز در این طرح شرکت کردند که دو هزار و ۵۰۰ نفر از شهرستان شاهرود بودند.

علیرضا حاجی قاسمی مدیر آموزش و پرورش شاهرود گفت: این طرح خلا استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش را رفع می‌کند.