به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛موسی جسور گفت: مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب به اتفاق پاسگاه محیطبانی شهید شجاعیان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی میدانی در تالاب نوروزلو، شکارچی متخلف را شناسایی و دستگیر نمودند.

جسور افزود: از متخلف یک قبضه اسلحه شکاری و سه قطعه کبوتر (فاخته) کشف و ضبط شد و پرونده متخلف پس از تشکیل جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد گردید.

جسور در پایان خاطر نشان کرد: مشارکت همه مردم در حفظ و حراست از طبیعت و محیط‌زیست ضروری است و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود در خصوص تخلفات صید و شکار، نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.