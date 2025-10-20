مدیر کل امور انتظامی و مرزی استانداری خوزستان گفت: بزودی تردد موقت خودروهای ایرانی و عراقی در استانهای خوزستان و میسان عراق برقرار می‌شود.

تردد موقت خودرو‌های ایرانی و عراقی بین استانهای خوزستان و میسان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالرضا سعیدی نیا در نشست با سالم الساعدی معاون استانداری میسان عراق در پایانه مرزی چذابه در شهرستان دشت آزادگان افزود: در این نشست بررسی تفاهم نامه‌های همکاری میان استان‌های خوزستان و میسان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که میان استانداران خوزستان ایران و میسان عراق صورت گرفت تردد موقت خودرو‌های دوکشور در این دو استان می‌باشد که در براساس مقررات تردد وسیله نقلیه موتوری را بدون نیاز به تشریفات گمرکی (کارنه دوپاساژ) می‌باشد که بزودی انجام خواهد شد.

مدیر کل امور انتظامی و مرزی استانداری خوزستان بیان کرد: اجرای این موافق نامه علاوه بر توسعه تجارت و رونق اقتصادی و گردشگری موجب تسریع در تردد شهروندان ایرانی و عراقی از طریق پایانه مرزی چذابه ایران و شیب عراق خواهد شد.