این نمایشگاه در قالب ۳۰ غرفه شامل محصولات صنایع دستی، لوازم خانگی، کیف، کفش و لباس در جوار پارک محمدی این شهرستان گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ایرج بیگ زاده معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت:رونق تولید و کسب و کار واحد‌های تولیدی، فروش محصولات مجریان طرح‌های اشتغالزایی و معرفی توانمندی کارآفرینان به ویژه در بخش فعالیت‌های دانش بنیان از اهداف و برنامه‌های کمیته امداد آذربایجان غربی است.

وی افزود: برنامه امسال کمیته امداد استان اشتغالزایی برای ۷۲۰ طرح اشتغالزایی با اعتبار ۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اجرا کنیم. همچنین در ۷ ماهه امسال ۱ هزار و ۲۵۰ طرح با اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومان اجرا شده است.

حسین خضری رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) بوکان گفت:در سال گذشته برای ۶۱۱ نفر در بوکان فرصت اشتغالزایی با پرداخت بیش از ۷۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی ایجاد شده است.

وی افزود:امسال سهمیه کمیته امداد در پرداخت تسهیلات ۶۵۰ طرح در قالب ۸۵ میلیارد تومان است که با همکاری بانک‌ها تا پایان سال این مهم محقق خواهد شد و در اختیار مددجویان و جوانان جویای کار خواهد شد.

در بوکان بیش از ۶ هزار خانوار با جمعیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر تحت حمایت این نهاد قرار دارند.

این نمایشگاه هر روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۳ برای بازدید علاقمندان دایر است.