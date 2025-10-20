به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار عزیزاله ملکی بیان کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری کارکنان یگان تکاوری فارس با اقدامات فنی و تخصصی از دپو محموله حشیش در منزلی در یکی از محله‌های شهرستان شیراز مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او تصریح کرد: ماموران ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از یک منزل مسکونی،۱۳۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فارس افزود: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.