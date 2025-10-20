

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سیدمیلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال در مورد آخرین وضعیت صابر کاظمی که در قطر و در کما به سر می‌برد، اظهار داشت: شب گذشته صحبتی با سفیر ایران در قطر داشتم؛ کنفرانسی پزشکی هم داشتیم و با پزشک‌های او صحبت کردیم. تا این لحظه، متأسفانه هنوز تغییری در وضعیت کاظمی به وجود نیامده است. متاسفانه خبر به هوش آمدن او درست نبوده و امروز گروه پزشکی جدید نظر قطعی خودشان در خصوص او را اعلام می‌کنند.

رئیس فدراسیون والیبال همچنین تأکید کرد: با هماهنگی فدراسیون والیبال قطر، خانواده کاظمی یک روز پس از اتفاقی که برای او رخ داد، در کنارش حاضر شدند. عمو، پدر و برادر او اکنون در قطر و در کنارش حضور دارند.

تقوی در پایان گفت: فعلاً هنوز وارد مسائل حقوقی مربوط به حادثه کاظمی نشده‌ایم، اما پیگیری حقوقی آن در جریان است و تمرکز اصلی ما در حال حاضر بر سلامتی این بازیکن است.