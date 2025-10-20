

به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه روز ملی صادرات، نشست تخصصی صادرات و بازارهای صادراتی با حضور مسئولان دولتی، نمایندگان بخش خصوصی، رؤسای اتاق‌های مشترک بازرگانی با کشورهای مختلف، رایزنان بازرگانی و اصحاب رسانه در سازمان توسعه تجارت برگزار شد.

محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت در این نشست با تأکید بر اهمیت دیپلماسی تجاری در توسعه صادرات غیرنفتی کشور گفت: هم‌اکنون هر سه ضلع اصلی دیپلماسی تجاری یعنی وزارت امور خارجه، بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت در کنار هم قرار گرفته‌اند تا از ظرفیت‌های موجود بیشترین بهره برداری انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دیپلماسی تجاری یکی از ارکان اصلی پیشبرد مبادلات اقتصادی است، افزود: بارها مشاهده شده که رؤسای جمهور کشورها برای عقد قراردادهای بزرگ اقتصادی شخصاً وارد مذاکره می‌شوند و بخش مهمی از مذاکرات سیاسی به موضوعات تجاری اختصاص دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در دولت چهاردهم نیز این نگاه تقویت شده است، اظهار کرد: رئیس‌جمهور، در سفرهای خارجی خود همواره پیگیر ظرفیت‌ها، نیازها و مطالبات بخش خصوصی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای هدف هستند.

دهقان‌دهنوی همچنین از همکاری نزدیک وزارت امور خارجه با سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت: در حال حاضر با حداقل پنج تا شش کشور از طریق وزارت امور خارجه برای عقد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد در حال مذاکره هستیم و بخش قابل توجهی از روابط سیاسی ما به موضوعات تجاری اختصاص دارد.

وی نقش اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی را در همراهی با هیأت‌های سیاسی بسیار مؤثر دانست و افزود: در سفرهای خارجی رئیس‌جمهور، تقریباً همواره هیئت‌های تجاری به ریاست اتاق ایران حضور دارند و این حضور منجر به مذاکرات، تفاهم‌نامه‌ها و عقد قراردادهای تجاری شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به نقش رایزنان بازرگانی در خارج از کشور گفت: اگرچه به علت محدودیت‌ها تعداد رایزنان محدود است، اما تمام تلاش آن‌ها حمایت از تجار و فراهم کردن زمینه حضور در بازارهای هدف است و قطعاً جای توسعه این سیستم وجود دارد.

دهقان‌دهنوی هدف از برگزاری این نشست را دستیابی به راهبردها و برنامه‌های عملیاتی برای بهره‌برداری حداکثری از فضای جدید دیپلماسی تجاری عنوان کرد و افزود: می‌خواهیم بدانیم انتظارات بخش خصوصی از دستگاه دیپلماسی و سازمان توسعه تجارت چیست و چگونه می‌توان همکاری‌ها را مؤثرتر کرد.