معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد : سازمان راهداری و حملونقل جادهای با تمرکز بر «پروژه هوشمندسازی جامع»، یک برنامه عملیاتی جدید را برای ارتقاء ایمنی سفرها آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا اکبری، هوشمندسازی را به عنوان بزرگترین و مهمترین پروژه در حال اجرای این سازمان معرفی کرد. وی تأکید کرد که این رویکرد فناورانه، نه تنها بر نظارت فنی و آموزش رانندگان ناوگان سنگین متمرکز است، بلکه با هدفگذاری کاهش ۱۰ درصدی تلفات جادهای در پنج سال آتی، ایمنی راههای کشور را متحول خواهد کرد و تمام حوزههای حملونقل جادهای را در بر خواهد گرفت.
رئیس سازمان راهداری، در تشریح اولویتهای ایمنی، خاطرنشان کرد که اهتمام مضاعف بر ارتقاء ایمنی تردد ناوگان حملونقل اتوبوسی در سفرهای بینشهری، از جمله مأموریتهای اصلی سازمان است. در همین راستا، نظارت مستمر و جدی بر عملکرد مدیران فنی شرکتهای مسافری و همچنین مراکز معاینه فنی ناوگان سنگین، به عنوان یک ضرورت برای افزایش ایمنی جابهجایی کالا و مسافر، مورد تأکید قرار گرفت.
اکبری در ادامه، به یکی از چالشهای پرخطر در شبکه راههای کشور اشاره کرد و گفت: «تمرکز بر آموزش، نظارت و بررسیهای میدانی در زمینه فعالیت ناوگان سنگین حمل کالاهای خطرناک، یکی دیگر از الزامات مؤثر برای ایمنسازی سفرهای عمومی است.»
وی با یادآوری هدفگذاریهای ملی، تأکید کرد که بر اساس پیشبینیهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، هدفگذاری برای کاهش ۱۰ درصدی تلفات ناشی از تصادفات جادهای در یک بازه زمانی پنج ساله مدنظر قرار دارد.
به گفته معاون وزیر، این هدف بلندمدت از طریق سیاستگذاری کلان و اجرای پروژههای مستمر سالانه در حوزه ایمنسازی جادهها محقق خواهد شد. این پروژهها شامل اصلاح و رفع نقاط پرحادثه، نصب علائم، تابلوها و حفاظهای ایمنی استاندارد، و همچنین اجرای دقیق خطکشی در محورهای مواصلاتی است که در کنار استراتژی هوشمندسازی، مجموعهای از اقدامات برای کاهش آمار تلفات جادهای را تشکیل میدهند.